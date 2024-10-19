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Anadolu Efes, Olympiakos'u son çeyrekte devirdi

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği Olympiakos'u 15 sayı geriye düştüğü maçta son çeyrekteki etkili oyunuyla mağlup etti.

Kaynak: AA
Anadolu Efes, Olympiakos'u son çeyrekte devirdi - Resim: 1

EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, 15 sayı geriye düştüğü maçta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 91-89 mağlup etti.

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Anadolu Efes, Olympiakos'u son çeyrekte devirdi - Resim: 2

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda ikinci galibiyetini aldı. Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.

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Anadolu Efes, Olympiakos'u son çeyrekte devirdi - Resim: 3

Basketbol Gelişim Merkezi'nde kapalı gişe oynanan müsabakaya etkili başlayan Olympiakos, Vezenkov'un skorer oyunuyla ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.

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Anadolu Efes, Olympiakos'u son çeyrekte devirdi - Resim: 4

İkinci çeyrekte Larkin'in devreye girmesiyle toparlanan Anadolu Efes, Thompson'ın 3 sayılık basketiyle bitime 3 saniye kala farkı 1'e kadar indirdi: 41-42. Olympiakos, Dorsey'in son saniyede kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 44-41 üstün gitti.

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