Anadolu Efes, Olympiakos'u son çeyrekte devirdi
Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği Olympiakos'u 15 sayı geriye düştüğü maçta son çeyrekteki etkili oyunuyla mağlup etti.
Kaynak: AA
EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, 15 sayı geriye düştüğü maçta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 91-89 mağlup etti.
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Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda ikinci galibiyetini aldı. Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.
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Basketbol Gelişim Merkezi'nde kapalı gişe oynanan müsabakaya etkili başlayan Olympiakos, Vezenkov'un skorer oyunuyla ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.
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İkinci çeyrekte Larkin'in devreye girmesiyle toparlanan Anadolu Efes, Thompson'ın 3 sayılık basketiyle bitime 3 saniye kala farkı 1'e kadar indirdi: 41-42. Olympiakos, Dorsey'in son saniyede kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 44-41 üstün gitti.
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