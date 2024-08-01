Ancelotti Arda Güler'e de Türk futbolseverlere de müjdesini verdi
Geçen sene Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'te bir türlü hayal ettiği kadar forma şansını bulamayan ancak her forma şansı bulduğunda da futbolseverleri kendisine hayran bırakan A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler için Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti müjdeli haberi verdi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milan ile oynanan hazırlık maçının ardından Arda Güler hakkında dikkat çekici sözler sarf etti.
Arda'nın tarihin en iyi futbolcularından biri olabileceğinin altını çizen Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir" dedi.
Arda için özel bir sezon olabileceğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Real Madrid'in tecrübeli oyuncularından Lucas Vazquez, "Arda geçen sezonu çok güçlü bir şekilde tamamladı ve harika bir Euro geçirdi. Arda'nın büyük bir potansiyeli, harika bir tutumu ve öğrenme arzusu var ve bu da sahada kendini gösteriyor. Bu sezon ondan kesinlikle harika anlar göreceğiz." sözlerini sarf etti.