Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş'taki performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Çin'e transfer olmuştu. Siyah beyazlı taraftarların geri dönmesini istediği Talisca'dan Beşiktaş hakkında açıklama geldi.
Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.