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  3. 26 Mayıs 2020 21:46

Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'taki performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Çin'e transfer olmuştu. Siyah beyazlı taraftarların geri dönmesini istediği Talisca'dan Beşiktaş hakkında açıklama geldi.

Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması

Skorer'in derlediği habere göre, Talisca'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

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Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması

"Özel bir sağlık ekibim var, özel beslenme uzmanım var. Profesyonel bir sporcu olarak, buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. İmaj yöneticimle konuştum ve Cristiano Ronaldo örneğini izlemeye karar verdik. Bir sağlık ekibi kurduk ve sonra gerekli hamleleri yapmaya başladık."

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