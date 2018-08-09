Anderson Talisca'dan olay sözler: "Hiç pişman değilim"
Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş ile yollarını ayıran Anderson Talisca, "Hiç bilmediğim bir lige geldiğim için başta biraz korktum. Ancak hiçbir şeyden pişman değilim. Buraya para için gelmedim." dedi.
Beşiktaş'ta iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, ülkesinde yayın yapan bir gazeteye verdiği röportajda "Hiç bilmediğim bir lige geldiğim için başta biraz korktum. Ancak hiçbir şeyden pişman değilim. Buraya para için gelmedim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'tan, Çin Ligine transfer olan Yıldız futbolcu, verdiği röportajda Çin'e transferinin perde arkasını anlattı.
"İNSANLAR ÇİN'E GİTMEMİ PARAYA BAĞLIYORLAR"
"İnsanlar Çin'e gitmemi yalnızca paraya bağlıyor ama bu doğru değil. Burada harika bir hayat var. İyi besleniyor ve iyi yaşıyoruz. Güvenlik de tıpkı Avrupa'daki gibi sıkı ve Avrupa'da olan her şeye Çin'de de sahipsiniz. Hatta buradaki bazı kulüplerin imkanları, Avrupa'daki bazı kulüplerden de geniş...