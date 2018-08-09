Anderson Talisca'dan olay sözler: "Hiç pişman değilim"

"İNSANLAR ÇİN'E GİTMEMİ PARAYA BAĞLIYORLAR"



"İnsanlar Çin'e gitmemi yalnızca paraya bağlıyor ama bu doğru değil. Burada harika bir hayat var. İyi besleniyor ve iyi yaşıyoruz. Güvenlik de tıpkı Avrupa'daki gibi sıkı ve Avrupa'da olan her şeye Çin'de de sahipsiniz. Hatta buradaki bazı kulüplerin imkanları, Avrupa'daki bazı kulüplerden de geniş...

