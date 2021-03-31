Antalyaspor’da Gökdeniz Bayrakdar şoku
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar şoku yaşanıyor. Genç futbolcunun Ümit Milli Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında köprücük kemiği kırıldı. İşte detaylar...
Fraport TAV Antalyaspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Gökdeniz Bayrakdar'ın, Ümit Milli Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında köprücük kemiği kırıldı.
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Ümit Milli Takımı'nın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya davet edilen Antalyaspor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, Sırbistan ile Alanya'da oynanan hazırlık maçının 35'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
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Genç oyuncunun, köprücük kemiğinde kırık olduğu ve yapılacak kontrollerin ardından kaç hafta sahalardan uzak kalacağı netlik kazanacak.
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TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Genç yıldız adayı bu sezon Antalyaspor'un ligde oynadığı maçlarda en golcü oyuncusu konumunda.
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