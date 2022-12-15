Ara transfer bombası patladı! Aboubakar geri dönüyor!
Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasında hızlanan ara transfer çalışmalarında Beşiktaş'ın eski forveti Aboubakar ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Aboubakar Süper Lig'e geri dönüyor! Ama bu sefer Beşiktaş'a değil
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hala üst düzeyde olduğunu kanıtlayan Aboubakar, Türkiye'ye dönüyor.
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Daha rekabetçi bir ligde forma giymek için Arabistan'ın Al Nassr takımından ayrılacağını açıklayan Aboubakar için Fenerbahçe devreye girdi.
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Fenerbahçe, daha önce Beşiktaş forması giyen Aboubakar ile her konuda anlaşma sağladı.
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Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncu için takımı Al Nassr ile masaya oturan sarı-lacivertliler kolları sıvadı.
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