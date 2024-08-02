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Arda Güler herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi

Real Madrid'in ve Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Rüdiger'in idmandaki sert faulü nedeniyle sakatlık yaşadı.

Arda Güler herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi - Resim: 1

Arda Güler, Rudiger'İn sert faulü sonucu dakikalarca yerde kaldı. İdmanda yaşanan bu iç burkan görüntüleri Madrid devine yakın medya kuruluşu Marca yayınladı.

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Arda Güler herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi - Resim: 2

İspanya La Liga devi Real Madrid ile yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Arda Güler, Real Madrid'in Milan ile oynadığı hazırlık maçında performansıyla beğeni toplamıştı. Arda Güler, idamanda tatsız bir an yaşadı.

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Arda Güler herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi - Resim: 3

19 yaşındaki genç yıldız, Rüdiger'in idmandaki sert faulü nedeniyle sakatlık geçirdi.

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Arda Güler herkesin yüreklerini ağızlarına getirdi - Resim: 4

Yaşadığı sakatlık sonra bir süre yerde yatan Arda'ya sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildi.

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