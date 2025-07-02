Arda Güler - Kenan Yıldız düellosunda kazanan belli oldu
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler'li İspanyol ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Kenan Yıldızlı Juventus'u 1-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: DHA / İHA
ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Arda Güler'in formasını giydiği İspanya ekibi Real Madrid, Kenan Yıldız'lı İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya geldi.
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Miami'de bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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Real Madrid, ikinci yarıya daha etkili başladı. 54. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Trent Alexander-Arnold'un ortasında kale alanındaki Gonzalo Garcia kafayla topu filelere yolladı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca eflatun-beyazlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
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