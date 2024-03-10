Arda Güler, Real Madrid'te ilk golünü attı

Reaş Madrid, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 4-0 yenmeyi başardı. Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 21’inci dakikada Vinicius, 79’uncu dakikada Guaita kendi kalesine, 88’inci dakikada Caceres kendi kalesine ve 90+4’üncü dakikada milli futbolcu Arda Güler kaydetti.