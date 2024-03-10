Arda Güler, Real Madrid'te ilk golünü attı
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Celta Vigo filelerini havalandırarak, İspanya kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
İspanya LaLiga’da Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in de gol attığı karşılaşmada sahasında Celta Vigo’yu 4-0 mağlup etti.
Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.
Reaş Madrid, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 4-0 yenmeyi başardı. Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 21’inci dakikada Vinicius, 79’uncu dakikada Guaita kendi kalesine, 88’inci dakikada Caceres kendi kalesine ve 90+4’üncü dakikada milli futbolcu Arda Güler kaydetti.
İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.