Arda Güler’den bomba itiraf

k attı.' Karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olan, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından "gecikme" fırçası yiyen "ikibuçukluklar" için, "golü ikibuçukluk attı", "asistin yarısı o ikibuçukluğa yazılmalı", "sahada aynı anda iki top olmasının baş sorumluları" şeklinde yorumlar ve "Herkes top toplayıcı çocuğu konuşuyor", "Maçın adamı top toplayıcı çocuk." başlıklı haberler yapılır.