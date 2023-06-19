Arda Güler'den Fenerbahçelileri yıkacak haber
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun menajerinin futbolcunun sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro çıkış maddesini devreye soktuğu, Arda’nın yeni takımıyla 10 gün içinde sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden biri olan Arda Güler’in takımdan gidip gitmeyeceği uzun süredir konuşuluyordu.
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DEV TAKIMLARIN RADARINDAYDI
Alman ekibi Borussia Dortmund, Fransız ekibi Paris Saint Germain ve Hollanda ekibi Ajax ile İngiliz ekibi Newcastle United’ın radarında olan futbolcu hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.
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BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Muhabir Serdar Sarıdağ, Arda Güler ile yolların ayrıldığını ifade etti. Sarıdağ, Arda’nın yeni menajerinin futbolcunun sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro çıkış maddesini devreye soktuğunu ifade etti.
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ALİ KOÇ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Sarıdağ, Başkan Ali Koç’un Arda Güler’in ailesini ikna etmeye çalıştığını kaydetti.
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