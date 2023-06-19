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Arda Güler'den Fenerbahçelileri yıkacak haber

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun menajerinin futbolcunun sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro çıkış maddesini devreye soktuğu, Arda’nın yeni takımıyla 10 gün içinde sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Arda Güler'den Fenerbahçelileri yıkacak haber - Resim: 1

Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden biri olan Arda Güler’in takımdan gidip gitmeyeceği uzun süredir konuşuluyordu.

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Arda Güler'den Fenerbahçelileri yıkacak haber - Resim: 2

DEV TAKIMLARIN RADARINDAYDI

 Alman ekibi Borussia Dortmund, Fransız ekibi Paris Saint Germain ve Hollanda ekibi Ajax ile İngiliz ekibi Newcastle United’ın radarında olan futbolcu hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Arda Güler'den Fenerbahçelileri yıkacak haber - Resim: 3

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Muhabir Serdar Sarıdağ, Arda Güler ile yolların ayrıldığını ifade etti. Sarıdağ, Arda’nın yeni menajerinin futbolcunun sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro çıkış maddesini devreye soktuğunu ifade etti.

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Arda Güler'den Fenerbahçelileri yıkacak haber - Resim: 4

ALİ KOÇ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Sarıdağ, Başkan Ali Koç’un Arda Güler’in ailesini ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

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