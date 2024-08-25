Arda Gülerli Real Madrid, Valladolid'i darma dağın etti
İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadelede Real Madrid, Valladolid'i 3-0 mağlup etti...
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, Real Valladolid ile karşılaştı. Eflatun-beyazlılar, Valverde, Brahim Diaz ve yeni transfer Endrick'in golleriyle maçı 3-0 kazandı.
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İlk yarısı kısır geçen karşılaşmada Real Madrid'e üç puanı getiren goller 50. dakikada frikikte topun başına geçen Federico Valverde ile maçın son bölümünde Brahim Diaz ve Endrick'ten geldi.
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Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den beklediği şansı nihayet buldu.
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Milli futbolcu, Real Madrid'in Valladolid ile oynadığı maça ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.
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