Arda Turan Avrupa yolcusu! Yeni takımı belli oldu
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'la ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Arda Turan takımdan ayrılabilir.
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HT Spor'da yer alan habere göre Arda Turan, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Anlaşmanın tamamlanması halinde gelecek sezondan itibaren genç teknik direktör Shakhtar Donetsk'i çalıştıracak.
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Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 2023 yılından bu yana İstanbul ekibinde görev yapıyor.
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