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Arda Turan Avrupa yolcusu! Yeni takımı belli oldu

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Arda Turan Avrupa yolcusu! Yeni takımı belli oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'la ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Arda Turan takımdan ayrılabilir.

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Arda Turan Avrupa yolcusu! Yeni takımı belli oldu - Resim: 2

HT Spor'da yer alan habere göre Arda Turan, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Arda Turan Avrupa yolcusu! Yeni takımı belli oldu - Resim: 3

Anlaşmanın tamamlanması halinde gelecek sezondan itibaren genç teknik direktör Shakhtar Donetsk'i çalıştıracak.

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Arda Turan Avrupa yolcusu! Yeni takımı belli oldu - Resim: 4

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 2023 yılından bu yana İstanbul ekibinde görev yapıyor.

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