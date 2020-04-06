Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim

"1-2 AY İÇİNDE ESKİYE DÖNER" "Ben de 2 kardeşle küçük bir evde büyüdüm. Hiçbir zaman 'Şunda şunlar var, nasıl hayatlar yaşıyorlar" demedik. Herkes kendi elinde olana bakarsa, mutlu olmaya çalışırsa daha iyi olacaktır. Şan, şöhret, araba filan çok güzel şeyler ama bunların önemi yok. Yukarıda oğlum var, ona bir şey olmasın, eşim hamile, ona kötü bir durum olmasın diye düşünüyoruz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. İnşallah 1-2 içinde her şey eskiye döner diye düşünüyorum." "EŞİM BENİM İÇİN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İNSANLARINDAN BİRİ" "Jordi Alba'yı canlı yayınımızda gördüm. Barcelona'da evde sıkıldı herhalde. Şu an oğlumun uyku saati. Sütünü verdik ve yatırdık. Eşim şu an onunla birlikte. Eşim benim için dünyanın en önemli insanlarından biri. Annemler de Akçay'da biraz sıkıldı ancak yapacak bir şey yok." "FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM AMA..." "Şu an ne desem boş. Sağlığın olduğu yerde futbol en son düşünülecek şey. Bunları daha sonraya bırakmak lazım. Ancak oyuncular şu an antrenman yapamıyor. Çok geriye düştüklerini düşünüyorum. Önce sağlığı düşünmeliyiz. Önce 1-2 içinde bu virüse odaklanıp, evimizden çıkmazsak, söylenenleri yaparsak, futbola kavuşabiliriz. Ben de çok özledim futbolu ama yapacak bir şey yok."