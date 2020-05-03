Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi çok severdim
Şu an hiçbir takımda forma giymeyen Arda Turan, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlarda forma giydiğini, ancak kendisini eleştirenlerin çoğunun o zaman 10 yaşında olduğunu söyledi.
Arda Turan Sabah gazetesinin Instagram canlı yayınında soruları cevapladı. İşte Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
"Kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun?""Bayrampaşa'da 7'ye 7 gazozuna maç yapıyorduk. Kazanınca mutlu oluyorduk, o gazoz orada kalırdı ama kazanmak bizi daha çok mutlu ederdi.
Benim kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun? Ama bana her şeyi yaptılar, çok üzerime geldiler. Ben bunları yaparken beni eleştirenlerin çoğu o zaman 10 yaşındaydı. Ama şimdi ellerine telefon alıp, beni eleştirebiliyorlar.