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  3. 03 Mayıs 2020 14:21

Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi çok severdim

Şu an hiçbir takımda forma giymeyen Arda Turan, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlarda forma giydiğini, ancak kendisini eleştirenlerin çoğunun o zaman 10 yaşında olduğunu söyledi.

Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi çok severdim

Arda Turan Sabah gazetesinin Instagram canlı yayınında soruları cevapladı. İşte Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

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Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi çok severdim

"Kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun?""Bayrampaşa'da 7'ye 7 gazozuna maç yapıyorduk. Kazanınca mutlu oluyorduk, o gazoz orada kalırdı ama kazanmak bizi daha çok mutlu ederdi.

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Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi çok severdim

Benim kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun? Ama bana her şeyi yaptılar, çok üzerime geldiler. Ben bunları yaparken beni eleştirenlerin çoğu o zaman 10 yaşındaydı. Ama şimdi ellerine telefon alıp, beni eleştirebiliyorlar.

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Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi çok severdim

Atletico Madrid ile Barcelona'nın stadında şampiyonluk yaşamak çok güzel bir duyguydu, ben hala öyle bir başarının tekrarlanacağını düşünmüyorum. Kardeşim felan stad da buz gibiydi. Onu hiç unutmam.

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