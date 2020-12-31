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  3. 31 Aralık 2020 23:05

Arda Turan'a sürpriz talip

Arda Turan, 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 9 yılın ardından sezon başında geri dönmüş ve yuvasında yeniden kaptanlığı almıştı. Sarı kırmızılılarda tartışma konusun olmasına karşı Arda Turan, sahada başarılı bir performans sergilemişti. Yıldız futbolcunun son haftalardaki çıkışı yurt dışındaki takımların da dikkatini çekti.

Arda Turan'a sürpriz talip

Arda Turan, 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 9 yılın ardından sezon başında geri dönmüş ve yuvasında yeniden kaptanlığı almıştı. Sarı kırmızılılarda tartışma konusun olmasına karşı Arda Turan, sahada başarılı bir performans sergilemişti. Yıldız futbolcunun son haftalardaki çıkışı yurt dışındaki takımların da dikkatini çekti.

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Arda Turan'a sürpriz talip

Teknik direktör Fatih Terim'in de kendisine güvendiği bilinen Arda Turan'ın futbol kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediği biliniyor.

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Arda Turan'a sürpriz talip

Bununla beraber geçmişte Atletico Madrid ve Barcelona'da da forma giyen Arda Turan'ın Galatasaray'daki yükselişi hem Avrupa'da hemde de dünyada yankı bulmaya başladı.

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Arda Turan'a sürpriz talip

Arda'nın yükselişiyle beraber transfer haberleri de yeniden gündeme gelmeye başladı. İddaiya göre yıldız futbolcuya talip var...

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