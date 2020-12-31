Arda Turan'a sürpriz talip
Arda Turan, 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 9 yılın ardından sezon başında geri dönmüş ve yuvasında yeniden kaptanlığı almıştı. Sarı kırmızılılarda tartışma konusun olmasına karşı Arda Turan, sahada başarılı bir performans sergilemişti. Yıldız futbolcunun son haftalardaki çıkışı yurt dışındaki takımların da dikkatini çekti.
Arda Turan, 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 9 yılın ardından sezon başında geri dönmüş ve yuvasında yeniden kaptanlığı almıştı. Sarı kırmızılılarda tartışma konusun olmasına karşı Arda Turan, sahada başarılı bir performans sergilemişti. Yıldız futbolcunun son haftalardaki çıkışı yurt dışındaki takımların da dikkatini çekti.
Teknik direktör Fatih Terim'in de kendisine güvendiği bilinen Arda Turan'ın futbol kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediği biliniyor.
Bununla beraber geçmişte Atletico Madrid ve Barcelona'da da forma giyen Arda Turan'ın Galatasaray'daki yükselişi hem Avrupa'da hemde de dünyada yankı bulmaya başladı.