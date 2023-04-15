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Arda Turan'dan ilk antrenman

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Arda Turan'dan ilk antrenman - Resim: 1

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü Göztepe deplasmanına çıkacak Eyüpspor, hazırlıklarını sürdürdü.

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Arda Turan'dan ilk antrenman - Resim: 2

Zafer Turan'la yollarını ayırmasının ardından takımın başına getirilen Arda Turan, yapılan antrenmanda takımının başında yer aldı.

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Arda Turan'dan ilk antrenman - Resim: 3

36 yaşındaki teknik adam, Göztepe mücadelesi ile teknik direktörlük kariyerine başlayacak.

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Arda Turan'dan ilk antrenman - Resim: 4

Eyüpspor'da Arda Turan yönetiminde ilk idmanını Başkan Murat Özkaya da takip etti.

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