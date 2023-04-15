Arda Turan'dan ilk antrenman
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto 1. Lig'de pazar günü Göztepe deplasmanına çıkacak Eyüpspor, hazırlıklarını sürdürdü.
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Zafer Turan'la yollarını ayırmasının ardından takımın başına getirilen Arda Turan, yapılan antrenmanda takımının başında yer aldı.
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36 yaşındaki teknik adam, Göztepe mücadelesi ile teknik direktörlük kariyerine başlayacak.
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Eyüpspor'da Arda Turan yönetiminde ilk idmanını Başkan Murat Özkaya da takip etti.
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