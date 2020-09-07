Arda Turan'ın ardından boş mukaveleye bir imza daha!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, bir Arda Turan örneği daha yaşanabilir...
Çekya ekibi Sparta Prag'la anlaşması sona eren ve şu an boşta olan Semih Kaya, Galatasaray'dan haber bekliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, henüz hiçbir takıma imza atmazken eski kulübünün kararına göre hareket edecek.
Bu nedenle başta Kasımpaşa olmak üzere gelen teklifleri geri çeviren 29 yaşındaki oyuncu ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen kulüpsüz durumda.