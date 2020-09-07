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  3. 07 Eylül 2020 01:27

Arda Turan'ın ardından boş mukaveleye bir imza daha!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, bir Arda Turan örneği daha yaşanabilir...

Arda Turan'ın ardından boş mukaveleye bir imza daha!

Çekya ekibi Sparta Prag'la anlaşması sona eren ve şu an boşta olan Semih Kaya, Galatasaray'dan haber bekliyor.

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Arda Turan'ın ardından boş mukaveleye bir imza daha!

Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, henüz hiçbir takıma imza atmazken eski kulübünün kararına göre hareket edecek.

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Arda Turan'ın ardından boş mukaveleye bir imza daha!

Bu nedenle başta Kasımpaşa olmak üzere gelen teklifleri geri çeviren 29 yaşındaki oyuncu ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen kulüpsüz durumda.

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Arda Turan'ın ardından boş mukaveleye bir imza daha!

Bir ara Beşiktaş'ın da gündemine giren Semih Kaya, Galatasaray'dan gelebilecek teklifi düşünerek siyah-beyazlıları değerlendirmeye almadı.

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