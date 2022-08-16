Arsenal'in milli yıldızı Süper Lig'te! İmzayı attı
Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Beşiktaş karşısında 0-3 yenik duruma düşen, ancak tarihi bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan bir puanla ayrılan Corendon Alanyaspor, Arsenal'in milli yıldızını kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Jure Balkovec, Zinedine Ferhat, Mert Yusuf Torlak, Yunus Bahadir, Arnaud Lusamba, Cem Celik, Oussama Targhalline ve Idrissa Doumbia transfeleri ile kadrosunu güçlendiren Akdeniz ekibi son transferini İngiliz devi Arsenal'den gerçekleştirdi.
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Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Beşiktaş karşısında 0-3 yenik duruma düşmesine rağmen karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akdeniz temsilcisi, Arsenal’in kalecisi Runar Alex Runarsson’u kiralık olarak kadrosuna kattı.
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27 yaşındaki kaleci Alanyasporun formasını bir yıl giyecek.
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