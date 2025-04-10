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Aston Villa, Barcelona, Borussia Dortmund ve PSG nefesleri kesti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0, Paris Saint-Germain ise Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederek rövanş için büyük bir avantaj elde ettiler.

Kaynak: İHA
Aston Villa, Barcelona, Borussia Dortmund ve PSG nefesleri kesti - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti.

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Aston Villa, Barcelona, Borussia Dortmund ve PSG nefesleri kesti - Resim: 2

Ev sahibi 25. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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Aston Villa, Barcelona, Borussia Dortmund ve PSG nefesleri kesti - Resim: 3

İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

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Aston Villa, Barcelona, Borussia Dortmund ve PSG nefesleri kesti - Resim: 4

Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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