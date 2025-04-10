Aston Villa, Barcelona, Borussia Dortmund ve PSG nefesleri kesti
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0, Paris Saint-Germain ise Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederek rövanş için büyük bir avantaj elde ettiler.
Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti.
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Ev sahibi 25. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
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İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi.
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Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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