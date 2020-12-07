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  3. 07 Aralık 2020 13:45

Atiba'nın o hareketi Sergen Yalçın'ı kızdırdı!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Atiba Hutchinson, özellikle bu sezon skora yaptığı katkılarla dikkat çekiyor.

Atiba'nın o hareketi Sergen Yalçın'ı kızdırdı!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Atiba Hutchinson, özellikle bu sezon skora yaptığı katkılarla dikkat çekiyor.

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Atiba'nın o hareketi Sergen Yalçın'ı kızdırdı!

37 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Atiba'nın o hareketi Sergen Yalçın'ı kızdırdı!

Futbolculuğu ve kişiliği ile siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Atiba'ya, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir konuda kızdığı ortaya çıktı.

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Atiba'nın o hareketi Sergen Yalçın'ı kızdırdı!

Takvim'de yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın, Atiba'nın Beşiktaş Basketbol Takımı'nın maçına izlemeye gitmesine sinirlendiği öğrenildi.

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