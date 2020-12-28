Avrupa devleri Türk yeteneklerin peşinde!
Fransız kulüpleri Lille ve Lyon, Türkiye'deki scout araştırmalarını devam ettirirken, gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Fransız kulüpleri Lille ve Lyon, Türkiye'deki scout araştırmalarını devam ettirirken, gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Geçtiğimiz sezonlarda Lille, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı transfer ederken, ayrıca Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz'a da imza attırmıştı. Lyon da Altay forması giyen Cenk Özkaçar'ı transfer ederek, Türkiye'ye olan ilgisini göstermişti.
Bu kulüpler yeni bir harekete hazırlanıyor. Lyon listesine Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçe'li oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ı dahil ederken, Lille ise Beşiktaş'ta iyi bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz, Trabzonsporlu Serkan Asan ve Başakşehir forması giyen Mete Kaan Demir'i takibe aldı.