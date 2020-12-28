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  3. 28 Aralık 2020 00:21

Avrupa devleri Türk yeteneklerin peşinde!

Fransız kulüpleri Lille ve Lyon, Türkiye'deki scout araştırmalarını devam ettirirken, gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Avrupa devleri Türk yeteneklerin peşinde!

Fransız kulüpleri Lille ve Lyon, Türkiye'deki scout araştırmalarını devam ettirirken, gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

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Avrupa devleri Türk yeteneklerin peşinde!

Geçtiğimiz sezonlarda Lille, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı transfer ederken, ayrıca Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz'a da imza attırmıştı. Lyon da Altay forması giyen Cenk Özkaçar'ı transfer ederek, Türkiye'ye olan ilgisini göstermişti.

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Avrupa devleri Türk yeteneklerin peşinde!

Bu kulüpler yeni bir harekete hazırlanıyor. Lyon listesine Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçe'li oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ı dahil ederken, Lille ise Beşiktaş'ta iyi bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz, Trabzonsporlu Serkan Asan ve Başakşehir forması giyen Mete Kaan Demir'i takibe aldı.

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Avrupa devleri Türk yeteneklerin peşinde!

Bu futbolcularla ilgili uzun süredir takip halinde olan 2 kulüp, bazı isimler için devre arasında, bazı isimler için de sezon sonunda kulüplerin kapısını çalmayı planlıyor.

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