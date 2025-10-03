Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! 3 penaltı kurtararak inanılmazı başardı

AVRUPA BASINININ MANŞETLERİNDE

Üst üste 3 penaltı kurtaran Berke Özer için Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe tam sayfa manşet yaptı. Berke Özer'in başarısını "Berke kazandırdı" manşetiyle veren L'Equipe iç sayfada milli oyuncu için "Buldozer" benzetmesini yaptı. Gazete detaylarda şu satırlara yer verdi: "Lille'in Türk kalecisi, maçın sonunda tekrar tekrar kullandırılan penaltıyı üç kez kurtararak Roma'nın umutlarını yok etti. Çılgın an, Lille taraftarlarının onu tamamen benimsemesini sağlayacak. Bir Olimpiyat Stadı atmosferinde, maçın son anlarında penaltı kurtarmak başlı başına bir başarıdır. Ama bunu üç kez yapmak gerçek dışıdır. Bu yaz Türkiye’den Kuzey Fransa’ya geldiğinde kimsenin tanımadığı Berke Özer, dün gece 'ebedi şehir' Roma’da, Lille tarihine kazınacak bir aksiyonla kendine ebedi bir gece armağan etti."