Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! 3 penaltı kurtararak inanılmazı başardı
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Berke Özer'in kalesini koruduğu Fransız temsilcisi Lille, İtalya deplasmanında Roma'yı 1-0 mağlup ederken, tekrarlanan 3 penaltıyı da kurtaran milli eldiven maça damga vurdu.
UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Fransa ekibi Lille, deplasmanda İtalya temsilcisi Roma ile dün gece karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Lille, 6’ncı dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle öne geçti. 80’inci dakikada Roma penaltı kazandı. Topun başına geçen Artem Dovbyk’in sağ köşeye vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kurtardı.
Devamında karşılaşmanın hakemi Erik Lambrechts, VAR’ın da uyarısıyla Lille savunmasının penaltı vuruşu esnasında ceza sahasına erken girmesi sebebiyle penaltıyı tekrarlattı. 84’üncü dakikada topun başına yine Artem Dovbyk geçti. Dovbyk’in aynı köşeye vuruşunda Berke Özer yine hata yapmadı. Erik Lambrechts, bu kez de Berke Özer’in vuruş esnasında ayaklarının çizgiye temas etmediği gerekçesiyle penaltıyı bir kez daha tekrarlattı.
85’inci dakikada topun başına Matias Soule geçerek Berke’nin sağına doğru vuruşunu gerçekleştirdi. Milli file bekçi gelen bu topu da kurtararak 3 kez üst üste kalesinde devleşti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille, sahadan 3 puanla ayrılarak ikinci galibiyetini elde etti.
AVRUPA BASINININ MANŞETLERİNDE
Üst üste 3 penaltı kurtaran Berke Özer için Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe tam sayfa manşet yaptı. Berke Özer'in başarısını "Berke kazandırdı" manşetiyle veren L'Equipe iç sayfada milli oyuncu için "Buldozer" benzetmesini yaptı. Gazete detaylarda şu satırlara yer verdi: "Lille'in Türk kalecisi, maçın sonunda tekrar tekrar kullandırılan penaltıyı üç kez kurtararak Roma'nın umutlarını yok etti. Çılgın an, Lille taraftarlarının onu tamamen benimsemesini sağlayacak. Bir Olimpiyat Stadı atmosferinde, maçın son anlarında penaltı kurtarmak başlı başına bir başarıdır. Ama bunu üç kez yapmak gerçek dışıdır. Bu yaz Türkiye’den Kuzey Fransa’ya geldiğinde kimsenin tanımadığı Berke Özer, dün gece 'ebedi şehir' Roma’da, Lille tarihine kazınacak bir aksiyonla kendine ebedi bir gece armağan etti."