Avrupa Quaresma'yı konuşuyor !
Kayseri maçında Tosic’e yaptığı rabonalı asistle fark yaratan Beşiktaş’ın süperstarı Ricardo Quaresma, Avrupa basınında manşetleri süsledi.
Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, göz kamaştırıcı futboluyla ön planı çıkmayı sürdürüyor..
Son olarak Beşiktaş’ın önceki gün Vodafone Park’ta Kayserispor’u 2-0’lık skorla geçtiği maçta sahneye çıkan Q7, mücadelenin 31. dakikasında Dusko Tosic’e yaptığı rabona paslı asistle gündem yarattı.
Daha önce sık sık trivela golleriyle ön plana çıkan başarılı oyuncu, bu kez kendisine özgü bir diğer hareket olan rabonayla farkını ortaya çıkardı.