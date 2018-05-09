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  3. 09 Mayıs 2018 12:03

Avrupa Quaresma'yı konuşuyor !

Kayseri maçında Tosic’e yaptığı rabonalı asistle fark yaratan Beşiktaş’ın süperstarı Ricardo Quaresma, Avrupa basınında manşetleri süsledi.

Avrupa Quaresma'yı konuşuyor !

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, göz kamaştırıcı futboluyla ön planı çıkmayı sürdürüyor..

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Avrupa Quaresma'yı konuşuyor !

Son olarak Beşiktaş’ın önceki gün Vodafone Park’ta Kayserispor’u 2-0’lık skorla geçtiği maçta sahneye çıkan Q7, mücadelenin 31. dakikasında Dusko Tosic’e yaptığı rabona paslı asistle gündem yarattı.

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Avrupa Quaresma'yı konuşuyor !

Daha önce sık sık trivela golleriyle ön plana çıkan başarılı oyuncu, bu kez kendisine özgü bir diğer hareket olan rabonayla farkını ortaya çıkardı.

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Avrupa Quaresma'yı konuşuyor !

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli futbolcusunun yaptığı son hareket, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

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