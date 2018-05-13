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  3. 13 Mayıs 2018 14:45

İşte sezon sonu bitecek transferler !

Sezon sonu bazı yıldız isimler kendilerini Dünya Kupası'nda göstermeye çalışmaya hazırlanırken, Avrupa basınında dillendirilen transfer dedikoduları yavaş yavaş ortaya çıkıyor..

İşte sezon sonu bitecek transferler !

İtalya'nın önemli gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'tan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir iddia geldi.


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İşte sezon sonu bitecek transferler !

Menajerini değiştirip Fai Ramadani'yle anlaşan Cengiz'e 3 dev takımdan teklif geldiği belirtildi.


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İşte sezon sonu bitecek transferler !

Habere göre; Atletico Madrid, Monaco ve Dortmund'un talip olduğu Cengiz için Roma Sportif Direktörü Monchi'den 'satılık değil' cevabı geldi.


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İşte sezon sonu bitecek transferler !

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN DİĞER ÖNEMLİ TRANSFERLER



Nabil Fekir - Lyon > Liverpool


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