İşte sezon sonu bitecek transferler !
Sezon sonu bazı yıldız isimler kendilerini Dünya Kupası'nda göstermeye çalışmaya hazırlanırken, Avrupa basınında dillendirilen transfer dedikoduları yavaş yavaş ortaya çıkıyor..
İtalya'nın önemli gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'tan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir iddia geldi.
Menajerini değiştirip Fai Ramadani'yle anlaşan Cengiz'e 3 dev takımdan teklif geldiği belirtildi.
Habere göre; Atletico Madrid, Monaco ve Dortmund'un talip olduğu Cengiz için Roma Sportif Direktörü Monchi'den 'satılık değil' cevabı geldi.