Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk
İsviçre merkezli CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusunu açıkladı. 2000 ve sonrasında doğan oyuncuların yer aldığı listede 2 oyuncu 100 milyon Euro barajını aşarken 2 Türk oyuncu da listede kendine yer buldu. İşte CIES'e göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu.
İsviçre merkezli CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusunu açıkladı. 2000 ve sonrasında doğan oyuncuların yer aldığı listede 2 oyuncu 100 milyon Euro barajını aşarken 2 Türk oyuncu da listede kendine yer buldu. İşte CIES'e göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu.
50 - Marash Kumbulla - Hellas Verona: 6.7 milyon Euro 49 - Ahmed Kutucu - FC Schalke 04: 7.0 milyon Euro 48 - Eric García - Manchester City: 7.0 milyon Euro
47 - Mohamed Simakan - RC Strasbourg: 7.5 milyon Euro 46 - Paulinho Sampaio - Bayer Leverkusen: 8.0 milyon Euro 45 - Rabbi Matondo - FC Schalke 04: 8.8 milyon Euro