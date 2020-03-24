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  3. 24 Mart 2020 11:40

Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

İsviçre merkezli CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusunu açıkladı. 2000 ve sonrasında doğan oyuncuların yer aldığı listede 2 oyuncu 100 milyon Euro barajını aşarken 2 Türk oyuncu da listede kendine yer buldu. İşte CIES'e göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu.

Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

İsviçre merkezli CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusunu açıkladı. 2000 ve sonrasında doğan oyuncuların yer aldığı listede 2 oyuncu 100 milyon Euro barajını aşarken 2 Türk oyuncu da listede kendine yer buldu. İşte CIES'e göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu.

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Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

50 - Marash Kumbulla - Hellas Verona: 6.7 milyon Euro 49 - Ahmed Kutucu - FC Schalke 04: 7.0 milyon Euro 48 - Eric García - Manchester City: 7.0 milyon Euro

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Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

47 - Mohamed Simakan - RC Strasbourg: 7.5 milyon Euro 46 - Paulinho Sampaio - Bayer Leverkusen: 8.0 milyon Euro 45 - Rabbi Matondo - FC Schalke 04: 8.8 milyon Euro

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Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

44 - Víctor Gómez - RCD Espanyol: 8.9 milyon Euro 43 - Aaron Connolly - Brighton & Hove: 9.1 milyon Euro 42 - Tiago Djaló - LOSC Lille: 9.2 milyon Euro

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