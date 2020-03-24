Avrupa'daki en pahalı genç oyuncular! İşte listeye giren iki Türk

İsviçre merkezli CIES Futbol Gözlem Evi, Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusunu açıkladı. 2000 ve sonrasında doğan oyuncuların yer aldığı listede 2 oyuncu 100 milyon Euro barajını aşarken 2 Türk oyuncu da listede kendine yer buldu. İşte CIES'e göre Avrupa'nın en değerli 50 genç futbolcusu.