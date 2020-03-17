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  3. 17 Mart 2020 14:00

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yeniden sarı lacivertli takıma mı dönüyor? Tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna cevap verdi.

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Konyaspor’dan ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye döneceği iddiasına yanıt verdi.

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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Geçen akşam Zorlu Center’da görüntülenen Kocaman, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusu üzerine “Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok” dedi.

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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. 

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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.. Kaynak: Hürriyet 

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