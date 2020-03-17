Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yeniden sarı lacivertli takıma mı dönüyor? Tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna cevap verdi.
Konyaspor’dan ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye döneceği iddiasına yanıt verdi.
Geçen akşam Zorlu Center’da görüntülenen Kocaman, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusu üzerine “Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok” dedi.
2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı.