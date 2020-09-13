Ayrılığı Rıdvan Dilmen duyurdu!

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları: Kubilay'ın pozisyonu doğal olmadığı için, sol el de açık olduğu için hakem penaltı verdi. Rıdvan'a göre penaltı değil ama kurallara göre penaltı. Maç bitti demek doğru olmaz ama maçın dönmesi mucizelere kaldı. naltı pozisyonundan önce VAR'ın uyarması doğru.