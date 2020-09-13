Ayrılığı Rıdvan Dilmen duyurdu!
Eski futbolcu ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in başlaması ile birlikte %100 futbol programına başladı. Rıdvan Dilmen, Galatasaray -Gaziantep FK karşılaşması sonunda açıklamalarda bulundu. Dilmen Fenerbahçe'de yaşanacak olan ayrılığı da açıkladı.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları: Kubilay'ın pozisyonu doğal olmadığı için, sol el de açık olduğu için hakem penaltı verdi. Rıdvan'a göre penaltı değil ama kurallara göre penaltı. Maç bitti demek doğru olmaz ama maçın dönmesi mucizelere kaldı. naltı pozisyonundan önce VAR'ın uyarması doğru.
Peki önce faul var mıydı? Muhtemelen VAR, ona da baktı. Diyelim ki, VAR orada faulü gördü. O zaman penaltıdan da vazgeçebilirdi. Demek ki şiddetli faul görmedi. Niye verdin, niye vermedin diyemem.
"BU SEZON 12 GOLLÜ MAÇ OLACAKTIR" Çok uzun bir maç trafiği var, çok iddialı olmamak lazım. Türkiye rekoru 8-4'lük benim oynadığım maçtı, maç Abdi İpekçi'de değil Kadıköy'deydi. Ben, Tanju, Aykut vardı. 10-0'lık İnönü'de Beşiktaş'ın galibiyeti vardı.
Bu sezon 12 gollü maç olacaktır. Ben inanıyorum. Galatasaray taraftarı şu an evde, 'Bu maça gidemedim, ah ah' diyordur. Hem Türkiye'yi bilip hem de ekonomiyi yönetmek hünerdir. İkisini birden bilince Süleyman Hurma oluyorsunuz. Tam bir ermiştir. Karagümrük 2B'deydi, müthiş taraftarı vardı. Lige çıktı. Neden? Analizleri ve seçimleriyle...