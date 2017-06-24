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  3. 24 Haziran 2017 15:20

Aziz Yıldırım'dan Ibrahimovic operasyonu!

Aziz Yıldırım'dan Ibrahimovic operasyonu!

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, taraftarı tekrar havaya sokacak, hem stadı hem de Fenerium'u dolduracak formülü buldu: Zlatan Ibrahimovic...

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Aziz Yıldırım'dan Ibrahimovic operasyonu!

Fanatik'in haberine göre son olarak Manchester United'ta oynayan İsveçli dünya yıldızı için Sarı-Lacivertliler'in çok gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

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Aziz Yıldırım'dan Ibrahimovic operasyonu!

Yıldırım'ın planı, bonservisi olmayan Ibrahimovic'e 1 sezon Fenerbahçe forması giydirmek ve sadece Türkiye'de değil, dünyada bile gündeme damga vurmak.

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Aziz Yıldırım'dan Ibrahimovic operasyonu!

'SADECE FENER'E GELİRİM'

Başkan Yıldırım, 2 sezon önce, yani Van Persie, Nani ve Kjaer gibi flaş isimleri transfer ettiği dönemde Ibrahimovic için de bir açıklama yapmış ve "Menaceriyle görüştük. Türkiye'de oynarsa sadece Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi. Hatta bu transfer döneminde başka bir Türk takımına giderse bana 10 milyon Euro vereceğini bile söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

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