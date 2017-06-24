Aziz Yıldırım'dan Ibrahimovic operasyonu!
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, taraftarı tekrar havaya sokacak, hem stadı hem de Fenerium'u dolduracak formülü buldu: Zlatan Ibrahimovic...
Fanatik'in haberine göre son olarak Manchester United'ta oynayan İsveçli dünya yıldızı için Sarı-Lacivertliler'in çok gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.
Yıldırım'ın planı, bonservisi olmayan Ibrahimovic'e 1 sezon Fenerbahçe forması giydirmek ve sadece Türkiye'de değil, dünyada bile gündeme damga vurmak.
'SADECE FENER'E GELİRİM'
Başkan Yıldırım, 2 sezon önce, yani Van Persie, Nani ve Kjaer gibi flaş isimleri transfer ettiği dönemde Ibrahimovic için de bir açıklama yapmış ve "Menaceriyle görüştük. Türkiye'de oynarsa sadece Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi. Hatta bu transfer döneminde başka bir Türk takımına giderse bana 10 milyon Euro vereceğini bile söyledi" ifadelerini kullanmıştı.