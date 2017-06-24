Aziz Yıldırım'dan Ibrahimovic operasyonu!

'SADECE FENER'E GELİRİM'



Başkan Yıldırım, 2 sezon önce, yani Van Persie, Nani ve Kjaer gibi flaş isimleri transfer ettiği dönemde Ibrahimovic için de bir açıklama yapmış ve "Menaceriyle görüştük. Türkiye'de oynarsa sadece Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi. Hatta bu transfer döneminde başka bir Türk takımına giderse bana 10 milyon Euro vereceğini bile söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

