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  3. 05 Eylül 2018 14:41

Babel için bomba iddia ! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Beşiktaşlı Ryan Babel'in menajeri, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yıldız oyuncunun durumunu sorduğunu siyah beyazı kulübe iletti.

Babel için bomba iddia ! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in menejeri, yine ilginç bir taleple siyah-beyazlı yetkilileri zor durumda bırakmaya çalışıyor.(Fotomaç)

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Babel için bomba iddia ! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Babel'in menajeri Winnie Haatrecht, sezon başında oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmesi, hatta Alvaro Negredo kadar olmasa da zam yapılmasını isterken; Hollandalı futbolcu da bazı yöneticilerle görüşerek bu talebini bizzat dile getirmişti.

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Babel için bomba iddia ! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son günlerde yüzü gülmeyen Babel'in menajeri Haatrecht yeniden ortaya çıktı.

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Babel için bomba iddia ! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Siyah-beyazlı yetkililer ile görüşen Haatrecht'in, bir kez daha oyuncusu Babel'in sözleşmesinin hem 3 yıl daha uzatılmasını hem de zam yapılmasını istedi.

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