Babel için bomba iddia ! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Beşiktaşlı Ryan Babel'in menajeri, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yıldız oyuncunun durumunu sorduğunu siyah beyazı kulübe iletti.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in menejeri, yine ilginç bir taleple siyah-beyazlı yetkilileri zor durumda bırakmaya çalışıyor.(Fotomaç)
Babel'in menajeri Winnie Haatrecht, sezon başında oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmesi, hatta Alvaro Negredo kadar olmasa da zam yapılmasını isterken; Hollandalı futbolcu da bazı yöneticilerle görüşerek bu talebini bizzat dile getirmişti.