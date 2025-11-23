Bahis soruşturması bir takımı dağıttı: Sadece 7 futbolcu kaldı!

Takımın sezon başında da sıfırdan kurulduğunu belirten teknik direktör Ahmet Özen, "Biz takımı zaten sezon başında sıfırdan bir takım oluşturmuştuk. Çok zorlu süreçlerden geçmiştik. Ligin 10'uncu haftasını oynadıktan sonra böyle bir olayın yaşanması bizi oldukça mağdur etti. Bizim gibi birçok takımı da mağdur etti. Biz takım olarak bu olaydan önce 24 kişiydik. 17 tane oyuncumuz maalesef bu olaydan sonra futboldan men cezası aldı. 45 gün alanlar var, 3 ay alanlar var, 6 ay alanlar var, maalesef bir yıl alan oyuncumuz da oldu. Bu oyuncularımızdan 8 tanesi bizim sürekli oynayan oyuncularımızdı. Şu anda oynayabilecek sadece 7 tane oyuncumuz var. Transferler için de önümüzde bir hafta süremiz var. Bir haftalık transfer zamanında da takımımızı U19'dan ve başka takımlardan takviye edip, tekrardan maçları oynamaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla biz şu anda sıfırdan kadro oluşturma gibi bir zorluğun içerisindeyiz" diye konuştu.