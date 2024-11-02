Barcelona 19 yaşındaki Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı
Juventus forması giyen ve Arda Güler gibi Avrupa'daki bir diğer gururumuz olan Kenan Yıldız için İspanyol devi Barcelona transfer harekatını başlattı.
İtalyan ve İspanyol basını Juventus forması giyen genç yıldız Kenan Yıldız'ın Barcelona'ya transferinin an meselesi olduğunu yazdı.
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Juventus'un Inter ile 4-4 berabere kaldığı maçtan gündeme gelen iddialarda Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız'ın Real Madird'de forması giyen Arda Güler'e rakip olması bekleniyor.
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Barcelona teknik direktörü Flick'in Kenan Yıldız'la ilgili rapor verdiği ve Kenan'ın bir an önce takıma katılmasını istediği yazıldı.
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Kenan Yıldız, doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg'un akademisinde futbola başladı. İki yıl boyunca Jahn Regensburg altyapısında oynadı. Daha sonra Bayern Münih ile anlaştı.
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