Barcelona - Real Madrid maçı öncesi kırmızı alarm
El-Classico için nefesler tutuldu. La Liga'nın 17'nci haftasında Barcelona ile Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı karşılaşma tüm dünyada heyecanla bekleniyor. Maç öncesi büyük gerginlik var. Katalonlar, El Clasico'yu boykot etme çağr
La Liga'nın 17'nci haftası El Clasico'ya sahne olacak. Dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen Barcelona - Real Madrid maçı tüm dünya tarafından heyecanla bekleniyor. Karşılaşma öncesi Katalonya'daki ayrılıkçı grupların boykot çağrısı yaptığı haberleri İspanyol medyasında yer almaya başladı. Ayrılıkçı gruplar, stadı kuşatarak Real Madrid'i maça almamayı planlıyor. İspanya'da El Clasico öncesi kırmızı alarm verilirken, 3 bin güvenlik görevlisi maç için görevlendirildi. İşte dev maça dair tüm detaylar... MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? (TIKLA ÖĞREN)
KIRMIZI ALARM VERİLDİ Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı gruplar El Clasico olarak adlandırılan maçı bloke etme çağrısı yapıyor.
Ayrılıkçı grupların, Real Madrid takımının maçının oynanacağı Nou Camp Stadı'nı gelişini engelleme, stadyum çevresini kuşatma, karşılaşma sırasında sahaya inme gibi eylem hazırlıklarında olduğu iddia ediliyor.