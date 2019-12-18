Barcelona - Real Madrid maçı öncesi kırmızı alarm

La Liga'nın 17'nci haftası El Clasico'ya sahne olacak. Dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen Barcelona - Real Madrid maçı tüm dünya tarafından heyecanla bekleniyor. Karşılaşma öncesi Katalonya'daki ayrılıkçı grupların boykot çağrısı yaptığı haberleri İspanyol medyasında yer almaya başladı. Ayrılıkçı gruplar, stadı kuşatarak Real Madrid'i maça almamayı planlıyor. İspanya'da El Clasico öncesi kırmızı alarm verilirken, 3 bin güvenlik görevlisi maç için görevlendirildi. İşte dev maça dair tüm detaylar... MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? (TIKLA ÖĞREN)