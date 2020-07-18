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  3. 18 Temmuz 2020 10:10

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye Moussa Wague yanıtı!

Mauricio Isla'nın takımdan ayrılması sonrası sağ bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye Moussa Wague yanıtı!

Sarı-lacivertliler, bonservisi Barcelona'da bulunan Moussa Wague için kiralama teklifinde bulunmuştu.

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Barcelona'dan Fenerbahçe'ye Moussa Wague yanıtı!

Takvim'de yer alan habere göre İspanyol kulübünün önceki gün kulübe gönderdiği yazılı yanıtta, "Wague 9 milyon Euro'ya satış listesinde. Ancak kiralama formülü söz konusu olursa öncelik sizde" cevabını verdi.

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Barcelona'dan Fenerbahçe'ye Moussa Wague yanıtı!

Ocak ayında Nice'e kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası Barcelona'ya geri döndü.

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Barcelona'dan Fenerbahçe'ye Moussa Wague yanıtı!

Wague 14 kez Senegal Milli Takımı formasını giydi. Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.

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