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  4. Barcelona’dan tarihinde bir ilk! Stadının isim hakkı satıldı; Artık Camp Nou değil!

Barcelona’dan tarihinde bir ilk! Stadının isim hakkı satıldı; Artık Camp Nou değil!

İspanyol devi Barcelona, yeni sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Camp Nou Stadyumu’nun adının değiştiğini açıkladı.

Barcelona’dan tarihinde bir ilk! Stadının isim hakkı satıldı; Artık Camp Nou değil! - Resim: 1

Katalan ekibi Barcelona'dan yapılan açıklamada, müzik dinleme platformu Spotify ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Barcelona’dan tarihinde bir ilk! Stadının isim hakkı satıldı; Artık Camp Nou değil! - Resim: 2

Kulüp tarihinde ilk kez stadyum isim hakkı satılırken, yeni sezonla birlikte Spotify Camp Nou Stadyumu hayata geçecek.

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Barcelona’dan tarihinde bir ilk! Stadının isim hakkı satıldı; Artık Camp Nou değil! - Resim: 3

Öte yandan Spotify markası, 4 sezon boyunca Barcelona’nın kadın ve erkek takımlarının da göğüs sponsorluğunu üstlenecek.

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Barcelona’dan tarihinde bir ilk! Stadının isim hakkı satıldı; Artık Camp Nou değil! - Resim: 4
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