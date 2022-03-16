Barcelona’dan tarihinde bir ilk! Stadının isim hakkı satıldı; Artık Camp Nou değil!
İspanyol devi Barcelona, yeni sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Camp Nou Stadyumu’nun adının değiştiğini açıkladı.
Katalan ekibi Barcelona'dan yapılan açıklamada, müzik dinleme platformu Spotify ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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Kulüp tarihinde ilk kez stadyum isim hakkı satılırken, yeni sezonla birlikte Spotify Camp Nou Stadyumu hayata geçecek.
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Öte yandan Spotify markası, 4 sezon boyunca Barcelona’nın kadın ve erkek takımlarının da göğüs sponsorluğunu üstlenecek.
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