Barış Alıcı'nın neden oynamadığı ortaya çıktı !
Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayan ancak ilerleyen haftalarda forma şansı bulamayan Barış Alıcı'nın oynamamasının nedeni belli oldu.
Fenerbahçe'de sezonun ilk maçındaki Bursaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayıp iyi bir oyun sergileyen Barış Alıcı, sonraki haftalarda hiç süre alamaz oldu. Genç yıldızın süre alamamasının arkasındaki gerçek belli oldu.
(Milliyet)
Sezona hızlı başlayan ve herkesi heyecanlandıran 21 yaşındaki yıldızın bir anda kenarda kalması çok tartışılıyor. Hollandalı teknik adam, genç öğrencisinin özgüven sorunu nedeniyle kaybedilme riski taşıdığını düşünüyor, performans vermesinin zor olacağı belirtiliyor.
Doğrudan kaleye gidebilen, şut atabilen ve adam geçen genç yıldızın bu özellikleri taraftarın da hoşuna gidiyor. Ancak Andre Ayew'in gelişi ile Barış'ın formayı kaybetmesi de dikkat çekiyor. Bu bölgede Ganalı oyuncu, tecrübesi ve taktik bilgisi ile genç arkadaşının önüne geçti.
ÖZGÜVEN KAYBI YAŞADI
Sol kanatta da kadro dışı kalmadan önce Aatif ile birlikte Eljif Elmas forma giydi. Bu iki isim de teknik heyete göre Barış'tan daha öndeydi. Sürekli forma beklerken oynamadığı için mutsuz olan Barış Alıcı'nın ciddi özgüven kaybı yaşadığı belirtildi. Takımın da kötü gitmesi sonrası Phillip Cocu, genç öğrencisinin mevcut durumda performans vermesinin zor olduğunu değerlendirdi.