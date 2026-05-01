Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den dev talip! Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu

Sabah'ın haberine göre, İngiliz devi Arsenal'ın Sportif Direktörü Andrea Berta, Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesini bizzat tribünden takip ederek Barış Alper Yılmaz'ı canlı olarak izledi. Milli futbolcunun oyun içindeki enerjisi ve performansı, İngiliz temsilcisinden tam not aldı. Arsenal'ın sezon sonunda Galatasaray yönetimiyle resmi temaslara başlaması planlanıyor.