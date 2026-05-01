Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den dev talip! Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu
Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, performansıyla Avrupa kulüplerini etkilemeye devam ediyor. İngiltere ve Fransa'dan iki kulübün yıldız futbolcuyu radarına aldığı öğrenildi. Yönetim, Barış Alper için istediği bonservis bedelini şimdiden belirledi.
Galatasaray formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında.
Sabah'ın haberine göre, İngiliz devi Arsenal'ın Sportif Direktörü Andrea Berta, Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesini bizzat tribünden takip ederek Barış Alper Yılmaz'ı canlı olarak izledi. Milli futbolcunun oyun içindeki enerjisi ve performansı, İngiliz temsilcisinden tam not aldı. Arsenal'ın sezon sonunda Galatasaray yönetimiyle resmi temaslara başlaması planlanıyor.
Barış Alper Yılmaz ile ilgilenen kulüpler yalnızca Arsenal ile sınırlı değil. Fransa’nın köklü ekiplerinden Monaco da oyuncuyu radarına aldı.
50 milyon euro
Yönetimin, 25 yaşındaki futbolcunun gelecek yaz Dünya Kupası'nda forma giyerek değerini artıracağını düşündüğü ve başarılı oyuncuya 50 milyon euro fiyat biçtiği belirtildi.