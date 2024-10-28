Başakşehir - Eyüpspor maçından galip çıkmadı
Süper Lig 10'uncu haftasında Başakşehir, konuk ettiği Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: DHA
İki İstanbul takımı Başakşehir ve Eyüpspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasının ilk derbisinde karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçı Buğra Taşkınsoy yönetirken, yardımcılıklarını M. Emin Tuğral ve Murat Altan yaptı.
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Karşılaşmanın ilk yarısı Mame Thiam‘ın 28'inci dakikada attığı golle 1-0 Eyüpspor üstünlüğüyle sona erdi.
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Karşılaşmanın 2’nci yarısında Eyüpspor’dan Claro’nun Crespo’ya ceza sahası içerisinde yaptığı sert müdahale sonrası hakem Buğra Taşkınsoy VAR’da pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Opoku 59’uncu dakikada skoru eşitleyen golü attı: 1-1
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Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın son bölümlerinde başka gol olmayınca takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.
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