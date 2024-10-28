Başakşehir - Eyüpspor maçından galip çıkmadı

İki İstanbul takımı Başakşehir ve Eyüpspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasının ilk derbisinde karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçı Buğra Taşkınsoy yönetirken, yardımcılıklarını M. Emin Tuğral ve Murat Altan yaptı.