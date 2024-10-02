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Başakşehir FK, Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında evinde Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: DHA
Başakşehir FK, Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı - Resim: 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında Başakşehir FK sahasında Rapid Wien'i konuk etti. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Adam Ladeback yönetirken, yardımcılıklarını Niklas Nyberg ve Daniel Yng yaptı.

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Başakşehir FK, Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı - Resim: 2

Teknik direktör Çağdaş Atan maça; Deniz Dilmen, Onur, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar, Piatek ilk 11’i ile çıktı.

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Başakşehir FK, Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı - Resim: 3

Maça hücum ağırlıklı bir kadroya başlayan Başakşehir maçın ilk dakikalarında daha atak görünürken Serdar Gürler’in de bir topu direkten döndü. Avusturya temsilcisi ilk yarının ortalarına doğru maçı dengeledi. 43’üncü dakikada Schaub’un ceza sahası çaprazından çektiği şut ağlarla buluştu ve Rapid Wien öne geçti. 

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Başakşehir FK, Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı - Resim: 4

Turuncu-lacivertli takım, ilk devrenin uzatma dakikalarında Serdar Gürler’in sol kanattan ortasına Piatek’in yaptığı kafa vuruşu ile eşitliği yakaladı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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