Başakşehir FK, Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı

Maça hücum ağırlıklı bir kadroya başlayan Başakşehir maçın ilk dakikalarında daha atak görünürken Serdar Gürler’in de bir topu direkten döndü. Avusturya temsilcisi ilk yarının ortalarına doğru maçı dengeledi. 43’üncü dakikada Schaub’un ceza sahası çaprazından çektiği şut ağlarla buluştu ve Rapid Wien öne geçti.