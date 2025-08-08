  1. Anasayfa
  4. Başakşehir, Vikingleri 3 golle devirdi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Viking’i 3-1 mağlup etti.

Kaynak: İHA
Başakşehir, Vikingleri 3 golle devirdi - Resim: 1

Başakşehir, Vikingleri 3 golle devirdi - Resim: 2

Mücadelenin ilk yarısı ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erererken Başakşehir ikinci yarıda maça ağırlığını koydu. 

Başakşehir, Vikingleri 3 golle devirdi - Resim: 3

Başakşehir, Vikingleri 3 golle devirdi - Resim: 4

2. dakikada defansın hatasında topla buluşan Berisha'nın sağ kanattan ceza sahasına girerek verdiği pasta Svendsen'in şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada sol kanattan Tripic'in ortasında ceza sahası içinde Svendsen'in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

