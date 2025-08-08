Başakşehir, Vikingleri 3 golle devirdi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Viking’i 3-1 mağlup etti.
Kaynak: İHA
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Viking’i 3-1 mağlup etti.
1 / 5
Mücadelenin ilk yarısı ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erererken Başakşehir ikinci yarıda maça ağırlığını koydu.
2 / 5
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Viking’i 3-1 mağlup etti.
3 / 5
2. dakikada defansın hatasında topla buluşan Berisha'nın sağ kanattan ceza sahasına girerek verdiği pasta Svendsen'in şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada sol kanattan Tripic'in ortasında ceza sahası içinde Svendsen'in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
4 / 5