SON DAKİKA
BAHÇELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Ocak 2021 13:36

Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

Türkiye Basketbol 2’nci Lig ekiplerinden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanı Ziya Berhan Kılıç (30) takım lojmanındaki odasında ölü bulundu.

Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

ÇBSK takımının kaptanlığını yapan Ziya Berhan Kılıç, takımının hafta sonu Bursa deplasmanında oynayacağı maç öncesi sabah saatlerinde Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen antrenmanına izin alarak katılmadı. 

1/ 5
Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

Kaptan, takımının akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci idmanına da katılmayınca kulüp yetkilileri Kılıç’ın ailesine haber verdi. Aile, aradıkları Ziya Berhan Kılıç’ın telefona yanıt vermemesi üzerine sporcunun kaldığı Kemalettin Mahallesi Perşembe Pazarı mevkisindeki takım lojmanına geldi. Kilitli olan oda kapısını kıran Kılıç’ın ağabeyi ve babası genç sporcuyu yatağında hareketsiz halde buldu. 

2/ 5
Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

Haber verilmesi ile lojmana gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ziya Berhan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemelerin ardından Kılıç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3/ 5
Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da lojmana gelerek, bilgi aldı. Spor camiasını yasa boğan ölümle ilgili inceleme sürüyor.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM