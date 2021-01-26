Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

Haber verilmesi ile lojmana gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ziya Berhan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemelerin ardından Kılıç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.