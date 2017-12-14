NBA maçında Bella Hadid rüzgarı
Madison Square Garden'da oynanan New York Knicks - Los Angeles Lakers maçı yıldızlar geçidine sahne oldu. Ünlü model Bella Hadid ise tüm dikkatleri üzerine çeken isimdi.
NBA'de New York Knicks ve Los Angeles Lakers arasında Madison Square Garden'da oynanan karşılaşma yıldızlar geçidine sahne oldu.
New York Knicks taraftarı ünlü yönetmen Spike Lee, Amerikan futbolu oyuncusu Odell Beckham, Magic Johnson, LaVar Ball, LiAngelo Ball, LaMelo Ball gibi isimlerin seyirciler arasında yer aldığı karşılaşmaya damga vuran isim ünlü model Bella Hadid oldu.
2017 yılına damga vuran ünlü model, moda takvimindeki boşluğu fırsat bilerek New York Knicks - Los Angeles Lakers maçında yerini aldı.