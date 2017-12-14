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  3. 14 Aralık 2017 17:00

NBA maçında Bella Hadid rüzgarı

Madison Square Garden'da oynanan New York Knicks - Los Angeles Lakers maçı yıldızlar geçidine sahne oldu. Ünlü model Bella Hadid ise tüm dikkatleri üzerine çeken isimdi.

NBA maçında Bella Hadid rüzgarı

NBA'de New York Knicks ve Los Angeles Lakers arasında Madison Square Garden'da oynanan karşılaşma yıldızlar geçidine sahne oldu.

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NBA maçında Bella Hadid rüzgarı

New York Knicks taraftarı ünlü yönetmen Spike Lee, Amerikan futbolu oyuncusu Odell Beckham, Magic Johnson, LaVar Ball, LiAngelo Ball, LaMelo Ball gibi isimlerin seyirciler arasında yer aldığı karşılaşmaya damga vuran isim ünlü model Bella Hadid oldu.

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NBA maçında Bella Hadid rüzgarı

2017 yılına damga vuran ünlü model, moda takvimindeki boşluğu fırsat bilerek New York Knicks - Los Angeles Lakers maçında yerini aldı.

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NBA maçında Bella Hadid rüzgarı

Genelde sert mizacı, somurtkan haliyle dikkat çeken ünlü mankenin, maç sırasında oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

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