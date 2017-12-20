NBA'de Türk gecesi

ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Washington Wizards-New Orleans Pelicans müsabakası, Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık'ı desteklemeye gelen çok sayıdaki Türk seyirci ve devre arasındaki halk danslarıyla adeta bir "Türk gecesine" dönüştü.

