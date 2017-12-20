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  3. 20 Aralık 2017 16:14

NBA'de Türk gecesi

Washington Wizards ile New Orleans Pelicans arasında oynanan NBA maçının devre arasındaki halk dansları herkesin beğenisini topladı.

NBA'de Türk gecesi

ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Washington Wizards-New Orleans Pelicans müsabakası, Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık'ı desteklemeye gelen çok sayıdaki Türk seyirci ve devre arasındaki halk danslarıyla adeta bir "Türk gecesine" dönüştü.

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NBA'de Türk gecesi

Capital One Arena'daki maçın devre arasında sergilenen Türk halk dansları salondaki izleyicilerden ilgi gördü.

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NBA'de Türk gecesi

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NBA'de Türk gecesi

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