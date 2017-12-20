NBA'de Türk gecesi
Washington Wizards ile New Orleans Pelicans arasında oynanan NBA maçının devre arasındaki halk dansları herkesin beğenisini topladı.
ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Washington Wizards-New Orleans Pelicans müsabakası, Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık'ı desteklemeye gelen çok sayıdaki Türk seyirci ve devre arasındaki halk danslarıyla adeta bir "Türk gecesine" dönüştü.
Capital One Arena'daki maçın devre arasında sergilenen Türk halk dansları salondaki izleyicilerden ilgi gördü.