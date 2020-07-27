SON DAKİKA
BAKANLAR KURULU ''KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ İÇİN'' TOPLANIYOR
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Temmuz 2020 13:25

Beckham'ın başı Falcao ile dertte!

Sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sürekli yaşadığı sakatlıklar ve inişli çıkışlı form durumu nedeniyle istenilen istikrarı tutturamamıştı.

Beckham'ın başı Falcao ile dertte!

Sarı kırmızılı camianın kendisinden çok şey beklemesine karşın yetersiz kalan Falcao için ayrılık çanları kısa süre önce çalmaya başlamıştı.

1/ 17
Beckham'ın başı Falcao ile dertte!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin, Falcao ile ilgilendiği haberleri medyaya yansıdı ve sonrasında olanlar oldu...

2/ 17
Beckham'ın başı Falcao ile dertte!

Kolombiya basını, yaşanan olayları haberleştirdi ve Amerika'daki Falcao çılgınlığını anlattı. Haber şu şekilde oldu;

3/ 17
Beckham'ın başı Falcao ile dertte!

"Bu transfer söylentisi bir rüya gibi. MLS kulübü Inter Miami'nin yeni sahibi David Beckham'ın, Florida kulübüne Radamel Falcao ve James Rodriguez'i getireceği söyleniyor.

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM