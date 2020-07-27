Beckham'ın başı Falcao ile dertte!
Sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sürekli yaşadığı sakatlıklar ve inişli çıkışlı form durumu nedeniyle istenilen istikrarı tutturamamıştı.
Sarı kırmızılı camianın kendisinden çok şey beklemesine karşın yetersiz kalan Falcao için ayrılık çanları kısa süre önce çalmaya başlamıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin, Falcao ile ilgilendiği haberleri medyaya yansıdı ve sonrasında olanlar oldu...
Kolombiya basını, yaşanan olayları haberleştirdi ve Amerika'daki Falcao çılgınlığını anlattı. Haber şu şekilde oldu;