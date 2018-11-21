Bedelli askerlikten 853 futbolcu yararlanacak
Spor Toto Süper Lig'den 77 oyuncu bedelli askerlikten yararlanırken, en fazla başvuru 361 futbolcu ile TFF 3. Lig'den geldi. Keçiörengücü takımının 16 futbolcusu bedelli askerlik için başvurdu.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), 853 profesyonel futbolcunun bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'den 77 futbolcu, bedelli askerlikten faydalanacak. Profesyonel liglerde bedelli askerlik için en fazla başvuru 361 futbolcu ile TFF 3. Lig'den geldi. Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de en çok futbolcusu (7) bedelli askerlikten faydalanan takımlar oldu. Keçiörengücü, bedelli askerliğe en fazla futbolcusu (16) başvuran takım olarak ön plana çıktı.
Bedelli askerlikten yararlanan futbolcuların yer aldığı profesyonel liglerin sıralaması şöyle: