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  3. 21 Kasım 2018 10:58

Bedelli askerlikten 853 futbolcu yararlanacak

Spor Toto Süper Lig'den 77 oyuncu bedelli askerlikten yararlanırken, en fazla başvuru 361 futbolcu ile TFF 3. Lig'den geldi. Keçiörengücü takımının 16 futbolcusu bedelli askerlik için başvurdu.

Bedelli askerlikten 853 futbolcu yararlanacak

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), 853 profesyonel futbolcunun bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı.

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Bedelli askerlikten 853 futbolcu yararlanacak

Spor Toto Süper Lig'den 77 futbolcu, bedelli askerlikten faydalanacak. Profesyonel liglerde bedelli askerlik için en fazla başvuru 361 futbolcu ile TFF 3. Lig'den geldi. Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de en çok futbolcusu (7) bedelli askerlikten faydalanan takımlar oldu. Keçiörengücü, bedelli askerliğe en fazla futbolcusu (16) başvuran takım olarak ön plana çıktı.

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Bedelli askerlikten 853 futbolcu yararlanacak

Bedelli askerlikten yararlanan futbolcuların yer aldığı profesyonel liglerin sıralaması şöyle:

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Bedelli askerlikten 853 futbolcu yararlanacak

1. TFF 3. Lig: 361 futbolcu

2. TFF 2. Lig: 299

3. Spor Toto 1. Lig: 116

4. Spor Toto Süper Lig: 77

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