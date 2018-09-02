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  3. 02 Eylül 2018 13:10

Belhanda uslanmıyor!

Belhanda uslanmıyor!

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 yenildiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada eksik bırakan Younes Belhanda, hırçın kişiliğiyle dikkati çekiyor.

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Belhanda uslanmıyor!

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonun başında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 8 milyon avro bonservis bedeliyle 4 yıllığına kadrosuna kattığı ve her bir yıl için 3 milyon 350 bin avro garanti ücret ödediği Faslı futbolcu, Süper Lig kariyerinde üçüncü kez oyundan ihraç edildi.

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Belhanda uslanmıyor!

Younes Belhanda, sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de çıktığı 34 karşılaşmada 3 kırmızı, 7 sarı kart gördü.

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Belhanda uslanmıyor!

Ligde geçen sezon Fenerbahçe ve Antalyaspor müsabakalarında kırmızı kartla oyundan atılan Faslı futbolcu, bu sezon ise dördüncü haftadaki Trabzonspor maçında doğrudan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

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