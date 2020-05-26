Belhanda'nın yeri onunla dolacak!
Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı... Sarı kırmızılılar, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Takımın kritik bölgelerinde değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceliğini genç isimlere veriyor.
ALTYAPI HAMLESİ Sarı kırmızılılar, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran itibariyle başlaması planlanan Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken, sonrasında rotasyona gidecek.
Altyapıdan çıkacak isimleri yaz kampına dahil etmeyi planlayan Fatih Terim'in hamleleri bununla sınırlı kalmayacak.