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  3. 26 Mayıs 2020 22:10

Belhanda'nın yeri onunla dolacak!

Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı... Sarı kırmızılılar, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Belhanda'nın yeri onunla dolacak!

Takımın kritik bölgelerinde değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceliğini genç isimlere veriyor.

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Belhanda'nın yeri onunla dolacak!

ALTYAPI HAMLESİ Sarı kırmızılılar, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran itibariyle başlaması planlanan Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken, sonrasında rotasyona gidecek.

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Belhanda'nın yeri onunla dolacak!

Altyapıdan çıkacak isimleri yaz kampına dahil etmeyi planlayan Fatih Terim'in hamleleri bununla sınırlı kalmayacak.

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Belhanda'nın yeri onunla dolacak!

Takım içerisinde yaşı geçen oyuncularla da yollarını ayıracak Terim, bu isimler yerine genç ve gelecek vadeden isimleri ilk 11'e monte edecek.

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