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  3. 28 Şubat 2021 22:00

Belhanda'nın yerine gelecek isim

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda'ya veda etmeye hazırlanana Sarı Kırmızılılar, Faslı futbolcunun yerini dünyaca ünlü yıldız isimle doldurmanın planlarını yapıyor. İşte detaylar...

Belhanda'nın yerine gelecek isim

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda'ya veda etmeye hazırlanana Sarı Kırmızılılar, Faslı futbolcunun yerini dünyaca ünlü yıldız isimle doldurmanın planlarını yapıyor. İşte detaylar...

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Belhanda'nın yerine gelecek isim

Süper Lig'de 7 maçlık seri yakalayan Galatasaray, ligin zirvesine yerleşti. Sarı Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın dönüşü ve transferlerle müthiş bir hava yakaladı.

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Belhanda'nın yerine gelecek isim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devre arasında yaptığı transfer hamleleriyle yeniden takımını ayağa kaldırmayı başardı. Sarı Kırmızılılarda gözler yaz transfer döneminde yapılacak hamlelere çevrildi.

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Belhanda'nın yerine gelecek isim

Galatasaray ile bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek Younes Belhanda ile yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştiren Sarı Kırmızılılar, Faslı futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

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