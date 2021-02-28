Belhanda'nın yerine gelecek isim

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda'ya veda etmeye hazırlanana Sarı Kırmızılılar, Faslı futbolcunun yerini dünyaca ünlü yıldız isimle doldurmanın planlarını yapıyor. İşte detaylar...