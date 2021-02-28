Belhanda'nın yerine gelecek isim
Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda'ya veda etmeye hazırlanana Sarı Kırmızılılar, Faslı futbolcunun yerini dünyaca ünlü yıldız isimle doldurmanın planlarını yapıyor. İşte detaylar...
Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda'ya veda etmeye hazırlanana Sarı Kırmızılılar, Faslı futbolcunun yerini dünyaca ünlü yıldız isimle doldurmanın planlarını yapıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de 7 maçlık seri yakalayan Galatasaray, ligin zirvesine yerleşti. Sarı Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın dönüşü ve transferlerle müthiş bir hava yakaladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devre arasında yaptığı transfer hamleleriyle yeniden takımını ayağa kaldırmayı başardı. Sarı Kırmızılılarda gözler yaz transfer döneminde yapılacak hamlelere çevrildi.