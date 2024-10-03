Benfica, Atletico Madrid'i Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile 4'ledi

İlk yarısı 1-0 biten maçta ev sahibi, Angel Di Maria ve Alexander Bah'ın golleriyle farkı 3'e yükseltti. Orkun Kökçü, 84. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçerek skoru tayin etti. Performansıyla takdir toplayan Orkun, maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Başarılı orta saha bu sezonki 4. golüne imza attı. Atletico Madrid'i farklı 4-0 mağlup eden Benfica, 2. hafta sonunda puanını 6'ya yükseltti.