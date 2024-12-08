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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor!

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Guimaraes'i Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1 - 0 mağlup etti...

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! - Resim: 1

Portekiz Süper Ligi'nin 13. haftasında milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, sahasında Guimaraes'i ağırladı.

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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! - Resim: 2

Mücadelede Benfica Kerem'in ayağından 29'uncu dakikada gelen golle rakibini 1-0 mağlup etti ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! - Resim: 3

Üst üste 8. galibiyetini kazanan Benfica, puanını 31'e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya, Benfica'daki toplam gol sayısını ise 10'a çıkardı.

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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! - Resim: 4

Kerem Aktürkoğlu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Portekiz Kupası'nda 1 golü daha bulunuyor.

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